SAP-Aktie unter Druck: SAP enttäuscht mit ausbleibender Margensteigerung

Umsatz und Betriebsergebnis stiegen mit jeweils knapp 11 Prozent im Gleichklang, so verharrte die viel beachtete operative Marge auf dem Vorjahresniveau von 27,3 Prozent. Analysten hatten dagegen einen Anstieg auf 27,7 Prozent prognostiziert. Auch bei den anderen Kennziffern blieb SAP hinter den Schätzungen zurück.

Die im April bei den Erstquartalszahlen teilweise angehobenen Prognosen für das laufende Jahr sowie 2020 und 2023 bestätigte das Unternehmen aus Walldorf.

Erneut stark war das Wachstum im Cloudgeschäft, dessen Erlöse im Quartal um 40 Prozent auf 1,717 Milliarden Euro zulegten. Im traditionellen Lizenzgeschäft musste der Softwarekonzern dagegen einen überraschend deutlichen Rückgang hinnehmen: Sie sanken um knapp 5 Prozent auf 948 Millionen Euro, während die Supporterlöse nur um 2 Prozent auf 2,854 Milliarden Euro zunahmen.

Insgesamt verbesserte sich der Umsatz um 10,7 Prozent auf 6,656 Milliarden Euro, das Betriebsergebnis um ebenfalls 10,7 Prozent auf 1,816 Milliarden. Unter dem Strich stand ein um 12,5 Prozent höherer Gewinn von 1,317 Milliarden bzw 1,09 Euro je Aktie. Alle Angaben sind auf Non-IFRS-Basis.

Damit wurden die Erwartungen der Analysten durchgängig verfehlt. Sie hatten einen Gesamtumsatz von 6,735 Milliarden, einen operativen Gewinn von 1,869 Milliarden und einen Nettoüberschuss von 1,332 Milliarden bzw 1,11 Euro je Aktie geschätzt.

Trotzdem zeigte sich Finanzvorstand Luka Mucic erfreut, dass "unsere Maßnahmen zur Verbesserung unserer operativen Abläufe bereits Wirkung zeigen". Die Entwicklung von Betriebsergebnis und Marge sei "bemerkenswert angesichts der negativen Einflüsse unserer letzten Akquisition auf die Marge und der kurzfristigen handelsbedingten Unsicherheit in Asien, die unsere Entwicklung bei den Softwareerlösen in der Region beeinflusst hat."

CEO Bill McDermott verwies auf die steigenden Cloud-Bruttomargen, die "gute Fortschritte bei unserem Ziel zeigen, zu einer immer leistungsfähigeren und erfolgreicheren SAP zu werden."

SAP-Aktien geraten nach Zahlen unter Druck - Auch Software AG schwach

Die Aktien des DAX-Schwergewichts SAP sind am Donnerstag nach Quartalszahlen im frühen Handel unter Verkaufsdruck geraten. Im Xetra-Handel büßten die Papiere zuletzt noch 6,53 Prozent ein auf 112,22 Euro, nachdem sie am Morgen zunächst bis auf 108,10 Euro gefallen waren. Das ist der niedrigste Stand seit Mitte Juni. Sie belasteten auch den Kurs der Aktien der Software AG, der um knapp 2 Prozent nachgab.

Nach einem starken ersten Quartal von SAP habe sich das Wachstum im zweiten Quartal abgekühlt, merkte Analyst Knut Woller von der Baader Bank in einer ersten Reaktion an. Die Einnahmen aus Software-Lizenzen in Asien in Folge der Handelsstreitigkeiten seien der Hauptgrund für das Verfehlen der Markterwartungen gewesen. SAP sei aber auf gutem Wege zum Erreichen der Jahresziele, sollte sich das wirtschaftliche Umfeld nicht noch mehr abschwächen.

FRANKFURT (Dow Jones) /(dpa-AFX Broker)