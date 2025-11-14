SAP Aktie
WKN: 879535 / ISIN: US8030542042
|Wettbewerb behindert
|
14.11.2025 12:28:41
SAP-Aktie verliert: Entgegenkommen im EU-Wettbewerbsverfahren
Die Kommission prüft, ob SAP den Wettbewerb im Wartungs- und Supportmarkt bei ERP-Unternehmenssoftware "On Premise", also bei Software auf den Servern des Kunden, verzerrt hat. Die Kommission zeigte sich besorgt, dass SAP den Wettbewerb mit Drittanbietern im Wartungsbereich behindert haben könnte. Die Geschäftspraktiken des Konzerns gegenüber Kunden könnten zudem als unlautere Geschäftsbedingungen eingestuft werden.
Die Kommission hat nun nach eigenen Angaben Vorschläge von SAP erhalten, wonach es Kunden ermöglicht würde, Software-Support von unterschiedlichen Anbietern, unterschiedliche Stufen des SAP-Supports oder gar keinen SAP-Support anzufordern.
EU-Vertreter sagten auch, SAP habe angeboten, Wiedereinsetzungsgebühren abzuschaffen und die Wartungsgebühren zu senken, die Kunden berechnet werden, wenn sie die Support-Dienste des Unternehmens nach einer Zeit der Inaktivität wieder aufnehmen.
"Als ein bedeutender europäischer Akteur in einer dynamischen globalen Branche bekennt sich SAP zum offenen Wettbewerb und ist der Ansicht, dass seine Richtlinien und Maßnahmen vollständig im Einklang mit den Wettbewerbsregeln stehen", teilte SAP mit. Die Kommission teilte mit, sie hole derzeit Feedback zu den Vorschlägen von SAP ein, die bei einer Annahme für zehn Jahre in Kraft bleiben würden.
Via XETRA verliert die SAP-Aktie zwishenzeitlich 4,29 Prozent auf 208,75 Euro.
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SAP SE (spons. ADRs)mehr Nachrichten
|
23.10.25
|SAP wird vorsichtiger - Cloud-Wachstum schwächer als erwartet - Aktie klettert dennoch (finanzen.at)
|
22.10.25
|Ausblick: SAP gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
07.10.25
|Erste Schätzungen: SAP SE (spons ADRs) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.09.25
|SAP-Aktie kaum bewegt: SAP erhält milliardenschweren Vertrag von der US Army (Dow Jones)
|
01.08.25
|Kauf von SmartRecruiters besiegelt - SAP-Aktie schwächer (Dow Jones)
|
22.07.25
|Ausblick: SAP SE (spons ADRs) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.07.25
|Erste Schätzungen: SAP SE (spons ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
20.05.25
|SAP-Aktie steigt: SAP baut KI-Angebot aus und startet Kooperation mit Perplexity und Palantir (Dow Jones)
Analysen zu SAP SE (spons. ADRs)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE (spons. ADRs)
|208,00
|-3,70%
|SAP SE
|210,90
|-3,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.