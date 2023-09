SAP-Aktie verliert: Ex-Microsoft-Manager wird neuer KI-Chef bei SAP

Walter Sun übernehme zum 1. September den Posten bei den Walldorfern, hieß es am Freitag von SAP

"Mit ihm konnten wir einen führenden Manager im Hinblick auf Unternehmens-KI für uns gewinnen", sagte SAP-Produktentwicklungsvorstand Thomas Saueressig. Sun war den Angaben zufolge seit 2005 bei Microsoft.

SAP-Chef Christian Klein will künftig verstärkt KI-Tools in die SAP-Software einbauen und dafür von den Kunden auch um rund 30 Prozent erhöhte Preise verlangen. Das Dax (DAX 40)-Schwergewicht hat seine Entwicklungsarbeit in den Feldern rund um KI verstärkt. Im Herbst will SAP die neue KI-Strategie samt neuen Angeboten im Detail vorstellen.

Die SAP-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,43 Prozent tiefer bei 128,26 Euro.

