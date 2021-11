SAP-Aktie verliert leicht: SAP setzt weitere Nachhaltigkeitslösung für die Cloud um

Der DAX -Konzern, der mit diesen neuen Softwareangeboten in der Cloud Nachhaltigkeit, Profitabilität und Transparenz zusammenbringen will, offeriert Unternehmen mit SAP Responsible Design and Production einen "schnelleren Umstieg in die Kreislaufwirtschaft". CEO Christian Klein sieht dies als Beitrag, die Kunden beim Erreichen ihrer Netto-Null-Emissionsziele zu unterstützen.

Ermöglicht werden soll ein besserer Überblick über Materialströme in den Prozessen mit dem Ziel, sich schnell ändernde Vorschriften, vor allem zu Produktverpackungen und Kunststoffen, zu verfolgen und einzuhalten. Damit können Prinzipien der Kreislaufwirtschaft in die Kernprozesse integriert, Abfall vermieden und Mehrwert erzielt werden, indem von Anfang an nachhaltige Produkte gestalten werden, wie SAP betont. Die Cloud-Lösung wurde zusammen mit Accenture entwickelt.

Im XETRA-Handel verliert die SAP-Aktie zeitweise 0,29 Prozent auf 128,60 Euro.

