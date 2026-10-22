SAP-Aktie volatil: Softtwarekonzern bestätigt Gewinnprognose und hebt Cloud-Ausblick an

Die Quartalszahlen von SAP sind veröffentlicht. Im Mittelpunkt stehen der Gewinn je Aktie und der Umsatz - und die Frage, ob der Softwarekonzern die Prognosen der Analysten erfüllt hat.

SAP hat seine Cloud-Erlöse und das operative Ergebnis im dritten Quartal stärker gesteigert als erwartet. Der Walldorfer Software-Konzern schloss mehr Cloudverträge ab als von Analysten prognostiziert und zeigte sich beim Cloud-Umsatz für das Gesamtjahr zuversichtlicher. Das obere Ende der Prognosespanne für das währungsbereinigte Wachstum rückt damit in Reichweite. Den Ausblick für das bereinigte Betriebsergebnis, den SAP vor drei Monaten etwas gedämpft hatte, bestätigte der Konzern. Konzernchef Christian Klein sprach von einem „ausgezeichneten dritten Quartal“.

SAP steigert Cloud-Umsatz und operative Marge

Der Cloud-Umsatz stieg im Quartal währungsbereinigt um 25 Prozent auf 6,67 Milliarden Euro. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 6,59 Milliarden Euro gerechnet. Insgesamt legte der Konzernumsatz in den drei Monaten bis Ende September um 13 Prozent auf 10,3 Milliarden Euro zu. Das um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis auf Non-IFRS-Basis wuchs währungsbereinigt um 18 Prozent auf 3,03 Milliarden Euro und übertraf damit ebenfalls die Markterwartungen von 2,94 Milliarden Euro.

Die operative Marge verbesserte sich auf 29,5 Prozent nach 28,3 Prozent im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten 29,1 Prozent erwartet. Unter dem Strich wuchs der Gewinn um elf Prozent auf 2,27 Milliarden Euro. Im zweiten Quartal hatte die Marge noch unter höheren Kosten gelitten. Finanzchef Dominik Asam zufolge überschritt SAP damit erstmals in einem Quartal sowohl die Marke von zehn Milliarden Euro Umsatz als auch die von drei Milliarden Euro beim bereinigten Betriebsergebnis. Asam wertete dies als Beleg für die Stärke und Skalierbarkeit des Geschäftsmodells.

Cloud-Auftragsbestand übertrifft Analystenerwartungen

Der sogenannte Current Cloud Backlog (CCB), der die für die kommenden zwölf Monate erwarteten Erlöse aus bestehenden Cloudverträgen abbildet, stieg währungsbereinigt um 26 Prozent auf 24,1 Milliarden Euro. Nominal betrug das Wachstum 28 Prozent. Analysten hatten mit einem währungsbereinigten Plus von 24,6 Prozent gerechnet. Die Kennziffer gilt als wichtiger Indikator für die künftige Umsatzentwicklung, da sie einen wesentlichen Teil der in den kommenden zwölf Monaten erwarteten Cloud-Erlöse erfasst.

SAP profitierte im dritten Quartal unter anderem davon, dass einige Kunden ihre finanziellen Schwierigkeiten überwunden hatten und Umsätze aus mehreren Vorquartalen nachholten. Zudem trugen die übernommenen Unternehmen Reltio, Dremio und Prior Labs zum Wachstum bei.

SAP sieht Cloud-Umsatz am oberen Ende der Prognose

Für das laufende Jahr sieht SAP die Cloud-Erlöse nun am oberen Ende der Prognosespanne. Das Unternehmen rechnet weiterhin mit einem währungsbereinigten Wachstum von 23 bis 25 Prozent. Im Vorjahr hatte das Wachstum 26 Prozent betragen. Auch die Summe der Umsätze aus Cloudprodukten und herkömmlichen Softwarelizenzen dürfte sich günstiger entwickeln als bislang angenommen.

Den Ausblick für das bereinigte Betriebsergebnis bestätigte SAP. Der Konzern erwartet weiterhin einen währungsbereinigten Anstieg um 13 bis 17 Prozent auf 11,8 bis 12,2 Milliarden Euro. Für 2027 rechnet SAP derzeit mit einer Beschleunigung des Umsatzwachstums gegenüber dem laufenden Jahr.

Finanzchef Asam verwies zugleich auf Risiken im Schlussquartal. Üblicherweise entfällt rund die Hälfte der jährlichen Buchungen auf das vierte Quartal. Eine schwache Wirtschaftsstimmung könnte deshalb die Entwicklung belasten und sich auch auf die Wachstumsperspektiven für das kommende Jahr auswirken.

SAP-Aktie auf Januar-Hoch - Massig Kursziel-Anhebungen nach Zahlen

Positives und Vorsichtiges im Quartalsbericht von SAP hat die Aktie von Europas größtem Softwarehersteller am Donnerstag auf Berg- und Talfahrt geschickt. Letztlich zeigte sie sich via XETRA wieder mit 3,21 Prozent im Plus bei 215,35 Euro und damit auf dem höchsten Stand seit Januar. Abgesehen von einer allgemeinen leichten Börsenerholung war dies wohl vor allem zahlreichen Kommentaren von Analysten geschuldet.

So hoben Bankengrößen wie Barclays, Bank of America, Citigroup und Morgan Stanley ihre Kursziele an und bekräftigten zugleich ihre positiven Anlage-Urteile. Das Analysehaus Bernstein gehörte ebenfalls zu den Häusern, das seine optimistische Einschätzung bestätigte. Das von Analyst Richard Nguyen auf 285 Euro angehobene Kursziel zählt zudem zu den höchsten innerhalb der allgemein weit überwiegend zuversichtlich gestimmten Analystengemeinschaft.

Analyst Sven Merkt von Barclays lobte mit Blick auf das Zahlenwerk der Walldorfer, dass das Angebot rund um Künstliche Intelligenz (KI) inzwischen ins Laufen gekommen sei. Er verwies dabei auf das Management während der Telefonkonferenz, das KI als wesentlichen Treiber für den Wechsel der Kunden in die Cloud hervorgehoben habe.

"SAP hat mit dem Wachstum des Cloud-Auftragsbestands um währungsbereinigt 25 Prozent eine wichtige Hürde genommen", betonte Morgan-Stanley-Analyst Adam Wood. Dies sei angesichts der Kursrally seit diesem Sommer für die Investoren von großer Bedeutung. Und auch wenn SAP mit Blick auf das Wachstum im vierten Quartal zur Vorsicht neige, sei dies in erster Linie auf das gesamtwirtschaftliche Umfeld zurückzuführen und wohl nicht auf eine Verschlechterung der Vertriebspipeline. "Wir gehen davon aus, dass das Management hinsichtlich der Geschäftsabschlüsse zum Jahresende bewusst konservativ plant", ergänzte Wood.

Mit Spannung war am Mittwochabend auf den Quartalsbericht von SAP gewartet worden. Trotz einer widrigen Wirtschaftslage hatte der Konzern im dritten Jahresviertel mit dem Ergebnis positiv überrascht und zudem mehr Cloudverträge abgeschlossen als von Experten erwartet. Zugleich aber hatte Finanzchef Dominik Asam angesichts des mauen wirtschaftlichen Umfeldes auf Risiken hingewiesen, denn im vierten Quartal gehen üblicherweise rund die Hälfte der Buchungen des gesamten Jahres bei SAP ein.

Der Markt wägt seither das Positive gegen das Vorsichtige ab. Ein Händler sagte: "SAP hat den Konsens, also die Erwartungen der Analysten, deutlich übertroffen, was darauf hindeutet, dass die Bedenken hinsichtlich des Cloud-Wachstums übertrieben sind." Ihm zufolge dürfte das zwar das Anlegervertrauen stärken, "doch könnte man sich auch fragen, warum die Ergebnisprognose nicht angehoben wurde". Zusätzlich verwies er auch auf die bereits starke Erholung der Aktie in den vergangenen Wochen und Monaten.

Dass die Aktie daher kurz nach dem Handelsstart, als sie den höchsten Stand seit Mitte Januar 2026 erreicht hatte, in die Verlustzone drehte, wunderte den Händler nicht. Immerhin hat das Papier seit seinem im Juli erreichten Zweieinhalb-Jahrestief bei 127,50 Euro inzwischen wieder um fast 70 Prozent zugelegt, auch wenn mit Blick auf den bisherigen Jahresverlauf nur ein Plus von 2,5 Prozent zu Buche steht. Die Sorgen von Anlegern um die aufkommende Konkurrenz durch KI hatten herkömmliche Softwareanbieter monatelang schwer unter Druck gesetzt.

Claudia Stephan, Martina Köhler, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at mit Material von DOW JONES und dpa-AFX