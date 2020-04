SAP-Aktie von Tech-Rally getragen - Deutsche Bank empfiehlt Kauf

Die Aktien von SAP spüren am Dienstag nach Ostern vorbörslich den Rückenwind einer globalen Rally bei Tech-Werten.

Auf der Handelsplattform Tradegate rückten sie verglichen mit ihrem Xetra-Schlusskurs um 2,6 Prozent vor, nachdem am Vortag US-Technologiewerte den schwachen breiten Markt an der Wall Street in den Schatten gestellt hatten.

Zum Treiber wurde außerdem eine von der Deutschen Bank ausgesprochene Kaufempfehlung, die am Dienstag publik wurde. Analyst Alex Tout begründete diese mit dem vergleichsweise robusten Geschäft und der attraktiven Bewertung. SAP SE sei im schlechten Umfeld eine gute Wahl, so der Experte.

Die Erholungsrally bei SAP geht mit einem festeren Start in den Dienstag wohl in die nächste Runde. Seit dem März-Tief haben die Papiere der Walldorfer bereits ein Drittel zugelegt. Sie nähern sich nun der 200-Tage-Linie, die aktuell bei 114,60 Euro verläuft.

