SAP-Aktie wenig bewegt: SAP investiert in weitere KI-Unternehmen

Der Software-Konzern SAP hat weitere strategische Investitionen in drei Unternehmen für generative KI getätigt.

Die Investments in Aleph Alpha, Anthropic und Cohere ergänzten die in der vergangenen Woche bekannt gegebenen Investitionen von über 1 Milliarde US-Dollar in Start-ups für KI-gestützte Unternehmenstechnologie durch Sapphire Ventures, und würden den Anspruch unterstreichen, künstliche Intelligenz (KI) für Unternehmen anzubieten, die relevant, verlässlich und verantwortungsvoll sei, teilte der DAX-Konzern mit.

"Wir sind an einem Wendepunkt angelangt, an dem generative KI die Geschäftsabläufe von Unternehmen grundlegend verändern wird", sagte Sebastian Steinhäuser, Chief Strategy Officer der SAP SE. "SAP hat es sich zum Ziel gesetzt, in Zukunft ein offenes Ökosystem für Unternehmens-KI aufzubauen, das unser leistungsstarkes Portfolio von Unternehmensanwendungen ergänzt und unseren Kunden hilft, ihr Potenzial voll auszuschöpfen."

Im XETRA-Handel geht es für die SAP-Anteilsscheine zeitweise 0,06 Prozent auf 128,48 Euro nach oben.

DJG/brb/mgo

FRANKFURT (Dow Jones)