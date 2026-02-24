Teradata Aktie

Teradata für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M0ZR / ISIN: US88076W1036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
DAX-Wert im Fokus 24.02.2026 16:42:00

SAP-Aktie wenig bewegt: Trotz Einigung mit Teradata belasten Zölle und KI-Dynamik den Kurs

SAP-Aktie wenig bewegt: Trotz Einigung mit Teradata belasten Zölle und KI-Dynamik den Kurs

Eskalierende US-Zollsorgen und neue KI-Disruption setzen der SAP-Aktie zu, während ein millionenschwerer Vergleich mit Teradata einen Rechtsstreit beendet.

• SAP-Aktie nach KI- und Zoll-Sorgen belastet
• Einigung im Konflikt mit Teradata
• Analysten bleiben positiv

Zollsorgen belasten SAP

Nach einer juristischen Niederlage vor dem Obersten Gerichtshof schaltet US-Präsident Donald Trump in seiner Handelspolitik auf Eskalation um: Nur einen Tag nachdem der Supreme Court ihm untersagt hatte, globale Zölle auf Basis eines Notstandsgesetzes aus den 1970er-Jahren zu verhängen, kündigte der Republikaner auf Truth Social an, den geplanten weltweiten Zollsatz von 10 auf 15 Prozent zu erhöhen.

Am Montag gerieten dann exportorientierte und zyklische Sektoren unter erheblichen Druck. Besonders hart traf es dabei Sektoren mit hoher Exportabhängigkeit. Die Technologie-, Automobil- und Chemiebranche verzeichneten deutliche Kursverluste.
So auch die DAX-Aktie SAP. Im XETRA-Handel fiel sie zum Wochenbeginn um 3,32 Prozent auf schlussendlich 166,60 Euro.

KI-Sorgen und Anthropic-Vorstoß

Neben der Zollunsicherheit belastete ein weiterer Faktor die Technologiewerte: Der KI-Entwickler Anthropic, ein Konkurrent von OpenAI, hatte vor dem Wochenende ein neues Sicherheitstool für sein KI-Modell Claude präsentiert.
Ein Börsianer erläuterte laut dpa-AFX: Diese Entwicklung belaste nun die gesamte Software- und Cybersicherheitsbranche auf beiden Seiten des Atlantiks, da sie möglicherweise bestehende Geschäftsmodelle in Frage stellt.

Vergleich mit Teradata

Zudem gelang es SAP laut Dow Jones Newswires nach jahrelangem juristischem Tauziehen eine umfassende Einigung mit Teradata zu Erzielen. Im Rahmen eines Vergleichs verpflichtet sich SAP zur Zahlung von 480 Millionen US-Dollar, um den Rechtsstreit endgültig beizulegen.

Der Konflikt reicht bis ins Jahr 2018 zurück: Damals warf Teradata dem deutschen Software-Riesen vor, sich Geschäftsgeheimnisse widerrechtlich angeeignet zu haben. Mit der nun getroffenen Vereinbarung beabsichtigen beide Parteien, sämtliche Klagen und Gegenklagen fallen zu lassen.

SAP-Aktie mit Verlusten

Für eine Erholung von den jüngsten Verlusten scheint das jedoch nicht zu reichen. Im XETRA-Handel ist die SAP-Aktie am Dienstag zeitweise mit einem leichten Aufschlag von 0,12 Prozent auf 168,06 Euro wenig bewegt.

Ein Blick auf den Analystenkonsens zeigt jedoch: Die SAP-Aktie bleibt für zahlreiche Experten ein Kauf. Aus insgesamt 19 Analysten-Ratings der vergangenen drei Monate ergibt sich mit 17x buy, 1x hold und 1x sell eine starke Kaufempfehlung für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 262,69 Euro und damit mehr als 59 Prozent über dem letzten Schlusskurs.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Novo Nordisk-Aktie: Abstufungen und Kurszielsenkungen durch Deutsche Bank Research und JPMorgan

Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com

Nachrichten zu Teradata Corp

mehr Nachrichten

Analysen zu Teradata Corp

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Teradata Corp 25,00 -3,10% Teradata Corp

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:25 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX stabil -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen gehen uneinheitlich aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt gibt am Dienstag nach. Der deutsche Leitindex ist nahezu unverändert. Die US-Börsen befinden sich im Plus. Die asiatischen Börse schlugen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen