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WKN: 879535 / ISIN: US8030542042

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Strategische Partnerschaft 06.05.2026 16:16:00

SAP-Aktie wird gekauft: Partnerschaft mit Fresenius für Investment in Avelios Medical

SAP-Aktie wird gekauft: Partnerschaft mit Fresenius für Investment in Avelios Medical

Der Gesundheitskonzern Fresenius investiert gemeinsam mit SAP in Avelios Medical und baut damit seine im Januar dieses Jahres angekündigte strategische Partnerschaft mit dem Software-Konzern weiter aus.

Avelios Medical entwickelt ein modulares Krankenhausinformationssystem, das klinische und administrative Prozesse digitalisiert, wie der Bad Homburger Konzern weiter mitteilte. Die beiden DAX-Konzerne wollen ein offenes, interoperables und KI-gestütztes digitales Gesundheitsökosystem für Deutschland und Europa aufbauen.

"Wir führen zusammen, was Deutschland und Europa im Gesundheitswesen brauchen: medizinische Exzellenz, technologische Stärke und den souveränen Einsatz von Digitalisierung und KI", sagte Christian Pawlu, Chief Operating Officer von Fresenius Helios. "Mit unserer Beteiligung an Avelios Medical gehen wir einen weiteren Schritt beim Aufbau eines digitalen Gesundheitsökosystems - interoperabel, verlässlich und KI-fähig."

Die SAP-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 0,09 Prozent auf 149,94 Euro.

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Bildquelle: Cineberg / Shutterstock.com,nitpicker / Shutterstock.com

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