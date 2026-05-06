SAP Aktie
WKN: 879535 / ISIN: US8030542042
|Strategische Partnerschaft
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06.05.2026 16:16:00
SAP-Aktie wird gekauft: Partnerschaft mit Fresenius für Investment in Avelios Medical
Avelios Medical entwickelt ein modulares Krankenhausinformationssystem, das klinische und administrative Prozesse digitalisiert, wie der Bad Homburger Konzern weiter mitteilte. Die beiden DAX-Konzerne wollen ein offenes, interoperables und KI-gestütztes digitales Gesundheitsökosystem für Deutschland und Europa aufbauen.
"Wir führen zusammen, was Deutschland und Europa im Gesundheitswesen brauchen: medizinische Exzellenz, technologische Stärke und den souveränen Einsatz von Digitalisierung und KI", sagte Christian Pawlu, Chief Operating Officer von Fresenius Helios. "Mit unserer Beteiligung an Avelios Medical gehen wir einen weiteren Schritt beim Aufbau eines digitalen Gesundheitsökosystems - interoperabel, verlässlich und KI-fähig."
Die SAP-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 0,09 Prozent auf 149,94 Euro.
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