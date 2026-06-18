SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Im Abwärtssog
|
18.06.2026 17:59:39
SAP-Aktie zählt zu den DAX-Schlusslichtern: Abwärtstrend verschärft sich
Letztlich notierten die Papiere des Softwarekonzerns via XETRA 4,48 Prozent tiefer bei 134,86 Euro.
Damit gehörten die Aktien zu den schwächsten Werten im DAX, der sich stabil zeigte. Im bisherigen Jahresverlauf summieren sich die SAP-Kursverluste auf mehr als ein Drittel.
Nach einer Zwischenerholung, die es Anfang Juni gegeben hatte, wurden Software-Aktien zuletzt wieder vermehrt verkauft. In den vergangenen Monaten wurde umfangreich die Gefahr KI-getriebener Umbrüche eingepreist.
/edh/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
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