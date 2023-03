SAP-Aktien und Qualtrics-Aktien gefragt: Silver Lake mit Offerte für Qualtrics

Eine voranschreitende Erholung stützte im Technologiesektor generell die Kurse. Im Tagesverlauf verwiesen Händler allerdings noch als Kurstreiber darauf, dass der Finanzinvestor Silver Lake eine Offerte für die US-Tochter Qualtrics abgegeben habe.

Die US-Beteiligungsgesellschaft Silver Lake hat gemeinsam mit dem kanadischen Pensionsfonds CPPIB ein Auge auf die SAP-Tochter (SAP SE) Qualtrics geworfen. Beide Firmen wollten pro ausstehendem Anteil der Klassen A und B 18,15 US-Dollar (17,07 Euro) bezahlen, teilte der US-Marktforscher Qualtrics am Montag in Seattle (US-Bundesstaat Washington) mit. Dabei sollen auch die Anteile von SAP erworben werden. Der Angebotspreis liege etwa 62 Prozent über dem Schlusskurs der A-Aktien vom 25. Januar.

Bei der Offerte vom Freitag werde Qualtrics mit rund 12,4 Milliarden Dollar bewertet, hieß es in der Mitteilung weiter. SAP und die beteiligten Unternehmen haben demnach bis 15. März Zeit, um das Angebot zu verhandeln.

Ende Januar hatte der Walldorfer Konzern bekannt gegeben, Qualtrics bei passenden Bedingungen verkaufen zu wollen. SAP hatte unter seinem damaligen Chef Bill McDermott das Unternehmen 2018 für acht Milliarden US-Dollar gekauft. Ein Durchbruch in der Marktforschung, um den US-Rivalen Salesforce in seiner Domäne bei Vertriebs- und Kundenmanagement-Software anzugreifen, blieb aber aus. Bereits 2021 hatte SAP sich unter dem neuen Chef Christian Klein wieder etwas von der Tochter gelöst und sie in Teilen an die Börse gebracht.

Die SAP-Aktie legte im XETRA-Handel schlussendlich 2,58 Prozent auf 111,96 Euro zu. Zeitweise erreichte sie den höchsten Stand seit Anfang Februar 2022. Die Anteile der US-Tochter zogen im US-Handel an der NASDAQ letztlich um 0,76 Prozent auf 17,26 US-Dollar an, nachdem sie Ende Januar schon mächtig davon profitiert hatten, dass SAP den Marktforscher ins Schaufenster gestellt hatte.

