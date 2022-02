SAP-AR-Chef Plattner will weitere 2 Jahre amtieren

FRANKFURT (Dow Jones)--Der SAP-Aufsichtsratsvorsitzende Hasso Plattner stellt sich auf der Hauptversammlung 2022 zur Wiederwahl für eine Verlängerung seiner Amtszeit um zwei Jahre. Der 78-jährige SAP-Mitgründer würde damit 2024 ausscheiden. Er steht seit 2003 an der Spitze des Aufsichtsgremiums, nachdem er zuvor sechs Jahre lang Vorstandssprecher gewesen war.

Den Zeitplan hatte Plattner bereits auf der Aktionärsversammlung im vergangenen Jahr angekündigt. Damals hatte er gesagt, mindestens sechs Monate vor der Hauptversammlung 2024 wolle er dann einen Vorschlag für seine Nachfolge präsentieren. Er wolle die nächsten Jahre zudem nutzen, um den laufenden Transformationsprozess des Konzerns in Richtung Cloud weiter zu begleiten.

Eigentlich hätte ein Generationswechsel an der AR-Spitze bereits in diesem Jahr angestanden. Denn 2019 war Plattner bei seiner Wiederwahl mit einer auf drei von fünf Jahre verkürzten Amtszeit angetreten und hatte diese damals als seine letzte bezeichnet.

Ebenfalls zur Wiederwahl auf der für den 18. Mai 2022 angesetzten Hauptversammlung stehen Gunnar Wiedenfels (44), Chief Financial Officer beim US-Unternehmen Discovery Inc, bis 2026 und Rouven Westphal (49), Vorstandsmitglied der Hasso Plattner Foundation, ebenfalls bis 2026.

Mit dem Abschied von Bernard Liautaud nach der Hauptversammlung steht zudem eine Neubesetzung im Aufsichtsrat an. Diese Nominierung will das Unternehmen in den nächsten Wochen bekanntgeben.

Neu entstehen wird in dem Gremium die Position eines Lead Independent Director. Damit solle die "Corporate Governance noch stärker an die international gängige Praxis angepasst werden". Diese Aufgabe werde Friederike Rotsch nach der Hauptversammlung übernehmen. Sie ist seit 2018 AR-Mitglied und außerdem Group General Counsel und Leiterin Recht und Compliance bei der Merck KGaA.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/smh/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2022 02:12 ET (07:12 GMT)