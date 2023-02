SAP-Aufsichtsrat schlägt Punit Renjen als designierten Nachfolger des Aufsichtsratsvorsitzenden Hasso Plattner vor

Weiter zum vollständigen Artikel bei "SAP AG"

Jennifer Li und Dr. Qi Lu für die Wiederwahl als Anteilseigner-Vertreter bekannt gegebenWALLDORF, Deutschland – Der Aufsichtsrat der SAP SE (NYSE: SAP) hat Herrn Punit Renjen zur Wahl als neues Aufsichtsratsmitglied nominiert und schlägt Herrn Renjen als designierten Nachfolger des Vorsitzenden, Prof. Dr. Hasso Plattner, vor. Mit dieser Entscheidung, leiten Prof. Dr. Plattner und der Aufsichtsrat den Nachfolgeprozess zur Übergabe des Vorsitzes ein. Der nächste Schritt ist die Kandidatur von Punit Renjen für den Aufsichtsrat, über die die Anteilseigner bei der Hauptversammlung am 11. Mai 2023 entscheiden werden. Mit einer Wahl in den SAP-Aufsichtsrat würde der Übergangsprozess von Prof. Dr. Hasso Plattner auf Punit Renjen beginnen. Die Amtszeit von Prof. Dr. Plattner endet im Mai 2024.Mit seiner herausragenden Erfolgsbilanz ist Punit Renjen ausgesprochen gut für den Aufsichtsrat qualifiziert und wäre ein exzellenter Kandidat, um den Vorsitz zu übernehmen, in einer Zeit, in der SAP den grundlegendsten strategischen Wandel in seiner 50-jährigen Geschichte durchläuft. Herr Renjen besitzt wertvolle strategische Erfahrungen und Kenntnisse über die Bedürfnisse von Unternehmen in sich heutzutage schnell verändernden Umgebungen. Er kennt die Anforderungen globaler Kunden sehr genau und ebenso das Potenzial der SAP, um sie nachhaltig bei Transformation und Wachstum zu unterstützen.Prof. Dr. Hasso Plattner (79), der die SAP im Jahr 1972 – gemeinsam mit Dietmar Hopp, Claus Wellenreuther, Klaus Tschira und Hans-Werner Hector – gegründet hat und seit 2003 den Aufsichtsratsvorsitz hält, sagte: „Wir freuen uns sehr, Punit Renjen als neues Mitglied des SAP-Aufsichtsrats auf der Hauptversammlung im Mai 2023 für eine vierjährige Amtszeit vorzuschlagen. Damit wird ein strukturierter Übergang an der Spitze des Aufsichtsrats eingeleitet, der die notwendige Kontinuität für das weitere Wachstum unseres Unternehmens sichert. Als sehr erfolgreicher CEO eines der weltweit größten Beratungsunternehmens bringt Punit wertvolle Erfahrungen und Kenntnisse in den Aufsichtsrat ein. Sein tiefgehendes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden und der gesamten Branche machen ihn zu einem idealen Kandidaten für den Vorsitz des Aufsichtsrats ab 2024. Wir sind jetzt die globale Nummer eins als Enterprise Application-Unternehmen und ich werde die SAP weiterhin mit Leidenschaft und Engagement leiten, bis der Staffelstab an einen neuen Vorsitzenden übergeht, der das Unternehmen zu neuen Erfolgen führen wird. Als Investor mit einer unveränderten Beteiligung werde ich mich weiterhin für die SAP und seine Mission einsetzen, die Welt und das Leben der Menschen zu verbessern. Wir freuen uns zudem, Jennifer Li und Qi Lu zur Wiederwahl in den Aufsichtsrat vorzuschlagen. Ihre vielfältigen Erfahrungen und ihr Fachwissen werden weiterhin von unschätzbarem Wert sein, wenn wir gemeinsam mit dem Vorstand die vor uns liegenden Chancen und Herausforderungen meistern und unsere Wachstums- und Innovationsagenda vorantreiben.“Punit Renjen (61) war Global CEO von Deloitte von 2015 bis zu seinem Ausscheiden am 31. Dezember 2022. Als Global CEO hat Punit Renjen die Strategie entwickelt und umgesetzt, mit der Deloitte seinen Umsatz in nur sieben Jahren von 35 auf über 59 Milliarden USD steigerte. Heute ist Deloitte das führende Dienstleistungsunternehmen und einer der besten Arbeitgeber der Welt. Deloitte beschäftigt 415.000 Menschen in 150 Ländern und verfügt darüber hinaus über ein erfolgreiches Partner Ökosystem, in dem SAP seit über 30 Jahren Teil davon ist.„Ich bin sehr erfreut, für eine Aufgabe bei SAP in Betracht gezogen zu werden. SAP ist ein herausragendes Unternehmen mit einer Schlüsselrolle in der Weltwirtschaft. In einer Zeit, in der sich SAP erfolgreich zu einem führenden Unternehmen für Enterprise Applications in der Cloud wandelt und damit Hasso Plattners ursprüngliche Vision verwirklicht – die Welt und das Leben der Menschen zu verbessern – freue ich mich sehr, die Zukunft eines Unternehmens mitzugestalten, das für die globale Wirtschaft von unübertroffener Bedeutung ist. Ich freue mich auch darauf, mit talentierten Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, damit SAP seine Kunden auch weiterhin bei der Lösung ihrer drängendsten Probleme unterstützt“, sagte Punit Renjen.Herr Renjen ist Mitglied des Leadership Council des Weltwirtschaftsforums (WEF) und des International Business Council. Im Jahr 2022 wurde er von der Economic Times als „Global Indian of the Year“ und von der Carnegie Corporation of America als „Great Immigrant, Great American“ ausgezeichnet. Im Jahr 2021 erhielt er die Oregon History Medal. Zuvor war er Vorsitzender von United Way Worldwide. Geboren und aufgewachsen in Indien, zog Renjen mit einem Stipendium der Rotary Foundation in die Vereinigten Staaten, um an der Willamette University zu studieren und schloss sein Studium mit einem Master in Management mit Auszeichnung ab. Im Jahr 2019 verlieh Willamette ihm den Ehrendoktortitel. Nach seiner Pensionierung erhielt er den Ehrentitel Deloitte Global CEO Emeritus. Er und seine Familie leben in Oregon, USA.Kandidaten für die Wiederwahl von Aktionärs-VertreternDer SAP-Aufsichtsrat gibt außerdem bekannt, dass sich zwei Kandidaten der Hauptversammlung im Mai 2023 zur Wiederwahl stellen werden. Die Kandidaten sind:Jennifer Li (55), Gründerin und General Partner von Changcheng Investment Partners, Peking, China. Im Falle ihrer Wiederwahl würde ihre Amtszeit 2027 enden.Qi Lu (61), Gründer und Chief Executive Officer von MiraclePlus Ltd. in Peking, China. Im Falle seiner Wiederwahl würde seine Amtszeit im Jahr 2027 enden.Die Amtszeit von Prof. Dr. Gesche Joost, die seit 2015 Mitglied des Aufsichtsrats ist, endet mit der diesjährigen Jahreshauptversammlung. „Ich danke Frau Dr. Joost persönlich für ihren großen Beitrag zum anhaltenden Erfolg von SAP”, sagte der Vorsitzende Hasso Plattner.Besuchen Sie das SAP News Center. Folgen Sie SAP auf Twitter unter @SAPNews.Informationen zu SAPDie SAP-Strategie soll dabei helfen, jedes Unternehmen in ein intelligentes nachhaltiges Unternehmen zu verwandeln. Als ein Marktführer für Geschäftssoftware unterstützen wir Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: SAP-Kunden generieren 87 % des gesamten weltweiten Handels. Unsere Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen unseren Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Wir vereinfachen Technologie für Unternehmen, damit sie unsere Software nach ihren eigenen Vorstellungen einfach und reibungslos nutzen können. Unsere End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es Kunden in 25 Branchen weltweit, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP, die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com.# # #Dieses Dokument enthält vorausschauende Aussagen, das heißt Vorhersagen, Prognosen oder andere Aussagen zu zukünftigen Ereignissen. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Voraussagen und Annahmen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen, was dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate erheblich hiervon abweichen können. Zusätzliche Informationen zu diesen Risiken und Unsicherheiten finden Sie in den von uns bei der US-amerikanischen „Securities and Exchange Commission“ (SEC) eingereichten Unterlagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Abschnitt zu den Risikofaktoren des SAP-Jahresberichts 2021 auf dem Formular 20-F.© 2023 SAP SE. Alle Rechte vorbehalten.SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungen von SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Hinweis an die Redaktionen
Für Pressefotos und Fernsehmaterial in hoher Auflösung besuchen Sie bitte unsere Plattform www.sap.com/photos. Dort finden Sie aktuelles sendefähiges TV-Footage-Material sowie Bilder zu Themen rund um SAP zum direkten Download. Videos zu SAP-Themen aus der ganzen Welt finden Sie unter www.sap-tv.com. 