SAP Aktie
WKN: 879535 / ISIN: US8030542042
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18.03.2026 15:17:00
SAP baut KI-Geschäft aus: Neues Preismodell - Aktie schwächelt
Kunden sollen auf Basis ihres KI-Verbrauchs zur Kasse gebeten werden, zitiert die Nachrichtenagentur Bloomberg aus einem Interview mit Vorstandschef Christian Klein.
Ab Juli werde der deutsche Business-Software-Konzern demzufolge "Forward Deployed Engineering"-Teams aufstellen, die mit Kunden zusammenarbeiten, um KI-Anwendungen auf Basis der SAP-Technologie zu entwickeln.
Eine Abrechnung entsprechend dem KI-Verbrauch der Kunden wäre eine Wende weg von den regulären Software-Abonnements, so Bloomberg.
"Es wäre töricht, weiterhin auf ein Abonnementmodell zu setzen, weil KI so leistungsfähig ist, dass sie viele Aufgaben automatisieren wird", sagte Klein.
Die SAP-Aktie notiert im XETRA-Handel am Mittwoch zeitweise 0,99 Prozent tiefer bei 164,60 Euro.
DJG/DJN/rio/cln
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Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com,SAP AG
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