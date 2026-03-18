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SAP Aktie

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WKN: 879535 / ISIN: US8030542042

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Eigene Sparte 18.03.2026 15:17:00

SAP baut KI-Geschäft aus: Neues Preismodell - Aktie schwächelt

SAP baut KI-Geschäft aus: Neues Preismodell - Aktie schwächelt

SAP richtet eine eigene Sparte mit hunderten Mitarbeitern ein, um die Einführung von Funktionen der künstlichen Intelligenz voranzutreiben.

Kunden sollen auf Basis ihres KI-Verbrauchs zur Kasse gebeten werden, zitiert die Nachrichtenagentur Bloomberg aus einem Interview mit Vorstandschef Christian Klein.

Ab Juli werde der deutsche Business-Software-Konzern demzufolge "Forward Deployed Engineering"-Teams aufstellen, die mit Kunden zusammenarbeiten, um KI-Anwendungen auf Basis der SAP-Technologie zu entwickeln.

Eine Abrechnung entsprechend dem KI-Verbrauch der Kunden wäre eine Wende weg von den regulären Software-Abonnements, so Bloomberg.

"Es wäre töricht, weiterhin auf ein Abonnementmodell zu setzen, weil KI so leistungsfähig ist, dass sie viele Aufgaben automatisieren wird", sagte Klein.

Die SAP-Aktie notiert im XETRA-Handel am Mittwoch zeitweise 0,99 Prozent tiefer bei 164,60 Euro.

DJG/DJN/rio/cln

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