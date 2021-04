SAP-Bündnis mit Dediq für Cloud-Angebot an Finanzdienstleister

Starten wird die FSI-Einheit in 13 Kernländern wie den USA, Großbritannien, Japan und dem deutschsprachigen Raum. Strategisch ist geplant, das SAP-Portfolio für Finanzdienstleister gemeinsam ausbauen und in neue branchenspezifische Lösungen zu investieren, denn die Banken- und Versicherungsbranche befinde sich derzeit "in einem sehr raschen Wandel befindet", so SAP. Dort sei das Unternehmen bereits stark vertreten: Über 80 Prozent der 1.000 größten Banken und Versicherungen seien Kunden.

Dediq versteht sich als "Unternehmer-Investor mit Fokus auf Informationstechnologie und digitalen Unternehmen". Die Kooperation mit SAP sei auf unbestimmte Zeit angelegt, betont Tomann. Ein Exit wie bei Beteiligungsfonds stehe nicht im Fokus. Gleichwohl sei ein IPO je nach Entwicklung möglich, aber in keinem Fall kurzfristig. SAP-CFO Mucic äußerst sich in Sachen IPO noch vorsichtiger und will die Pläne zudem nicht als eine Art Verkauf des Finanzsektor-Geschäfts verstanden wissen. Für ihn gehe es um Innovation auf Basis der SAP-Technologie.

SAP will eine höhere dreistellige Zahl an Mitarbeitern von Entwicklern bis Salesleuten für einen Wechsel in die neue Einheit überzeugen. FSI soll abhängig von der kartellrechtlichen Genehmigung ab Ende des dritten Quartals aktiv werden. Bis Jahresende werde SAP als Reseller auftreten, ab Anfang 2022 soll FSI dann selbst als Verkäufer im Markt sein, sagte Mucic.

Das aus rechtlichen Gründen noch namenlose Gemeinschaftsunternehmen soll auf Sicht von einigen Jahren einen an die Milliardengrenze herankommenden Umsatz erreichen und am Markt "SAP branded", aber rechtlich eigenständig auftreten. Die Einheit mit dem Projektnamen FSI für Financial Services Industry soll Experten und Produkte bündeln.

Der Walldorfer Konzern betritt damit auch strukturelles Neuland: Bislang ist er für die derzeit 25 Branchenlösungen entweder nach dem Motto "Do it yourself" oder über Partnerschaften vorgegangen. Finanzvorstand Luka Mucic sieht den Schritt indes nicht als Blaupause für weitere Sektoren. Vielmehr sollen so die "riesigen Chancen" im Markt für Finanzdienstleister optimal genutzt werden. Flexibilität, Agilität und Innovation bei klaren und einfachen Strukturen seien das Ziel. Wörtlich sprach er von der Schaffung eines "Speedboats".

