SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|
27.02.2026 16:35:00
SAP-Chef Klein verdient mehr als 16 Millionen Euro
An der Börse ging es für SAP zuletzt abwärts. Auf längere Sicht ist die Entwicklung aber positiv. Das zahlt sich für den SAP-Chef aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Analysen zu SAP SE
|10.02.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
