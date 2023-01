SAP geht mit vorsichtigen Umsatzzielen ins neue Jahr

WALLDORF (dpa-AFX) - Europas größter Softwarehersteller SAP (SAP SE) hat sich für das neue Jahr vorsichtige Finanzziele gesetzt. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll währungsbereinigt um 10 bis 13 Prozent auf 8,8 bis 9,1 Milliarden Euro wachsen, wie der Dax-Konzern (DAX 40) am Donnerstag mitteilte. Die Walldorfer hatten bereits in Aussicht gestellt, dass es in diesem Jahr wieder prozentual zweistellig nach oben gehen soll mit den Ergebnissen im Tagesgeschäft, nachdem in den Vorjahren viel Geld in den Ausbau des Cloudgeschäfts mit Software zur Nutzung über das Netz investiert wurde. Mit der Cloudsoftware will SAP im laufenden Jahr währungsbereinigt zwischen 22 und 25 Prozent mehr Umsatz machen, im gesamten Produktumsatz erwartet Vorstandschef Christian Klein ein Plus zwischen 6 und 8 Prozent. Bei den Aussichten für den Erlös bleibt SAP damit eher am unteren Ende der Analystenerwartungen - beim operativen Ergebnis lagen die Schätzungen im Schnitt in der vom Konzern anvisierten Spanne./men/zb