WALLDORF (dpa-AFX) - Der Softwarekonzern SAP (SAP SE) hat nach eigenen Angaben verdächtige Aktivitäten festgestellt. Man habe "unverzüglich die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um seine Kunden zu schützen und die Sicherheit seiner Dienste zu gewährleisten", teilte der DAX-Konzern auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Welcher Art die Aktivitäten waren, wann sie entdeckt wurden und welche Bereiche betroffen sind, ließ SAP offen. Zuvor hatte der "Spiegel" über den Vorfall bei dem Dax-Konzern berichtet und von einem "Hackerangriff" geschrieben. Der Konzern bestätigte dies zunächst nicht.

"Nach dem aktuellen Stand unserer Untersuchung haben wir keine Hinweise auf einen unbefugten Zugriff auf Geschäftsdaten von Kunden gefunden", teilte SAP weiter mit. Sicherheitsmaßnahmen würden kontinuierlich weiterentwickelt.

SAP ist ein Softwarehersteller mit Sitz in Walldorf in Baden-Württemberg und eines der größten Unternehmen Deutschlands. Es ist vor allem für seine Software zur Unternehmenssteuerung (ERP) bekannt, mit der Geschäftsprozesse etwa in den Bereichen Finanzen, Personal oder Vertrieb abgebildet werden können./mjm/DP/mis