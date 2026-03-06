KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
06.03.2026 12:01:00
SAP im Umbruch: Wie KI Deutschlands Topkonzern bedroht
Ohne SAP-Software ging bislang nichts in Deutschlands Büros, doch das könnte sich bald ändern. KI setzt das Geschäftsmodell des IT-Riesen unter Druck wie nie. Weil auch die Konkurrenz leidet, droht eine neue Finanzkrise.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Nachrichten zu KI HOLDINGS CO LTD
Analysen zu SAP SE
|05.03.26
|SAP Buy
|UBS AG
|10.02.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.02.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|SAP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|173,32
|0,96%
|SAP SE (spons. ADRs)
|173,00
|1,17%
