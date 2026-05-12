SAP Aktie
WKN: 879535 / ISIN: US8030542042
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12.05.2026 16:31:40
SAP investiert in deutsches Startup N8n - Bewertung 5,2 Mrd USD
DOW JONES--SAP hat in das Berliner Startup N8n investiert. N8n wird im Rahmen dieser Investition mit 5,2 Milliarden US-Dollar und damit mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr bewertet, wie Gründer und Chef Jan Oberhauser in einem Blogeintrag mitteilte. Die Höhe der SAP-Investitionssumme wurde nicht genannt. Außerdem kündigte das Startup an, dass seine Software künftig auf der "Business AI"-Plattform von SAP verfügbar sein wird.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/ros
(END) Dow Jones Newswires
May 12, 2026 10:31 ET (14:31 GMT)
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