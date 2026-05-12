SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 879535 / ISIN: US8030542042

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.05.2026 16:31:40

SAP investiert in deutsches Startup N8n - Bewertung 5,2 Mrd USD

DOW JONES--SAP hat in das Berliner Startup N8n investiert. N8n wird im Rahmen dieser Investition mit 5,2 Milliarden US-Dollar und damit mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr bewertet, wie Gründer und Chef Jan Oberhauser in einem Blogeintrag mitteilte. Die Höhe der SAP-Investitionssumme wurde nicht genannt. Außerdem kündigte das Startup an, dass seine Software künftig auf der "Business AI"-Plattform von SAP verfügbar sein wird.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2026 10:31 ET (14:31 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SAP SE (spons. ADRs)

mehr Nachrichten