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04.05.2026 13:35:38

SAP investiert über eine Milliarde in KI - Zukäufe von Prior Labs und Dremio

WALLDORF (dpa-AFX) - Europas größter Softwarehersteller SAP (SAP SE) baut sein Angebot rund um Künstliche Intelligenz mit zwei Übernahmen aus. Das Unternehmen kauft den deutschen Anbieter Prior Labs und will in den kommenden vier Jahren mehr als eine Milliarde Euro in die Freiburger investieren, wie der DAX-Konzern am Montag in Walldorf mitteilte. Prior Labs sei ein Pionier für sogenannte Tabellarische Foundation Models (TFM), die KI-Modellen ein besseres Zahlen-, Tabellen- und Statistikverständnis ermöglichen sollen. Prior Labs solle nach der Übernahme eigenständig bleiben, SAP will die Firma zu einem weltweit führenden Frontier-KI-Labor für strukturierte Daten ausbauen.

Zudem plant SAP die US-Firma Dremio zu kaufen. Darüber will der Konzern SAP- und Nicht-SAP-Daten bei seinen Kunden integrieren, um KI-Agenten mit den Unternehmensdaten arbeiten zu lassen. Angaben zu den Kaufpreisen für die Übernahmen machte SAP nicht./men/nas

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