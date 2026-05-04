SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|
04.05.2026 13:35:38
SAP investiert über eine Milliarde in KI - Zukäufe von Prior Labs und Dremio
WALLDORF (dpa-AFX) - Europas größter Softwarehersteller SAP (SAP SE) baut sein Angebot rund um Künstliche Intelligenz mit zwei Übernahmen aus. Das Unternehmen kauft den deutschen Anbieter Prior Labs und will in den kommenden vier Jahren mehr als eine Milliarde Euro in die Freiburger investieren, wie der DAX-Konzern am Montag in Walldorf mitteilte. Prior Labs sei ein Pionier für sogenannte Tabellarische Foundation Models (TFM), die KI-Modellen ein besseres Zahlen-, Tabellen- und Statistikverständnis ermöglichen sollen. Prior Labs solle nach der Übernahme eigenständig bleiben, SAP will die Firma zu einem weltweit führenden Frontier-KI-Labor für strukturierte Daten ausbauen.
Zudem plant SAP die US-Firma Dremio zu kaufen. Darüber will der Konzern SAP- und Nicht-SAP-Daten bei seinen Kunden integrieren, um KI-Agenten mit den Unternehmensdaten arbeiten zu lassen. Angaben zu den Kaufpreisen für die Übernahmen machte SAP nicht./men/nas
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SAP SE
|
04.05.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
04.05.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
04.05.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 liegt zum Ende des Montagshandels im Minus (finanzen.at)
|
04.05.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
04.05.26
|Schwacher Handel: DAX schwächelt zum Handelsende (finanzen.at)
|
04.05.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Montagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
04.05.26
|Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
04.05.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX steigt am Nachmittag (finanzen.at)