SAP kauft Bonner Softwarefirma LeanIX

Frankfurt (Reuters) - Mit einem weiteren Zukauf will SAP den schleppenden Wechsel der Kunden in die Cloud ankurbeln.

Das größte europäische Softwarehaus kündigte am Donnerstag die Übernahme von LeanIX an. Die knapp 600 Mitarbeiter zählende Bonner Firma hilft Kunden dabei, alle in einem Unternehmen genutzten Computerprogramme zu verwalten.

Die Akquisition sei eine Ergänzung für SAP Signavio, sagte Sebastian Steinhäuser, der beim Walldorfer Konzern die Geschäftsstrategie verantwortet. Gemeinsam erleichterten sie Kunden den Weg in die Cloud, weil diese Auswirkungen einer Veränderung bei der IT auf den Geschäftsablauf und umgekehrt leichter erkennen könnten.

Die Komplexität einer Umstellung gilt als eines der Haupt-Hindernisse für eine größere Akzeptanz von Cloud-Angeboten. Daher setze LeanIX bei seinem Angebot auf Künstliche Intelligenz (KI), die auf der Technologie des ChatGPT-Machers OpenAI basiere, erläuterte Firmenchef und Mitgründer Andre Christ.

Zu den finanziellen Details der Übernahme machten die Beteiligten keine Angaben. Dem "Handelsblatt" zufolge könnte LeanIX bei der Transaktion mit 1,2 Milliarden Euro bewertet werden.

LANGJÄHRIGE ZUSAMMENARBEIT

LeanIX arbeitet den Angaben zufolge seit Jahren mit der SAP-Tochter Signavio zusammen. Der Dax-Konzern hatte den Berliner Spezialisten für die Echtzeit-Analyse von Geschäftsprozessen 2021 übernommen. Etwa die Hälfte aller gut 1000 LeanIX-Kunden nähmen auch die Dienste von SAP Signavio in Anspruch, erläuterte dessen Geschäftsführer Rouven Morato.

Wegen hoher Investitionen schreibt LeanIX zwar Verluste, wächst aber rasant. Für 2023 peilt die 2012 gegründete Firma wiederkehrende jährliche Umsätze von 100 Millionen Euro an. Mehr als die Hälfte der Erlöse stammten inzwischen von US-Kunden, ergänzte Firmenchef Christ.

