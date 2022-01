SAP kündigt milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm an

WALLDORF (dpa-AFX) - Der SAP (SAP SE)-Konzern will in diesem Jahr Aktien im Wert von bis zu einer Milliarde Euro zurückkaufen. Die angekauften Papiere sollen für zukünftige Zuteilungen aus einem anteilsbasierten Vergütungsprogramm verwendet werden, wie der Dax (DAX 40)-Konzern am späten Donnerstagabend in Walldorf mitteilte. "Indem wir unsere anteilsbasierten Vergütungen für neue Zuteilungen ab 2022 vorwiegend durch Aktien statt Barzahlungen ausgleichen, möchten wir die Aktienkultur in unserer Belegschaft weiter stärken und sicherstellen, dass die Interessen unserer Mitarbeitenden eng an den Interessen unserer Aktionäre ausgerichtet sind", sagte Finanzchef Luka Mucic./men/he