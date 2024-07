SAP macht mehr Gewinn als erwartet - SAP-ADRs klettern

Europas größter Softwarehersteller SAP hat im zweiten Quartal beim operativem Ergebnis trotz schwieriger Wirtschaftslage stärker zugelegt als gedacht. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern wuchs im Jahresvergleich um 33 Prozent auf 1,94 Milliarden Euro, wie die Walldorfer am Montagabend nach US-Börsenschluss mitteilten. Der Umsatz zog um 10 Prozent auf 8,29 Milliarden Euro an. Vor allem das Cloudgeschäft mit einem Wachstum von 25 Prozent blieb der Taktgeber. Die Jahresprognose für 2024 bestätigte das DAX -Schwergewicht, das Unternehmen will aber sein Stellenabbauprogramm ausweiten und rechnet wegen der erhöhten Kostenersparnis 2025 mit 0,2 Milliarden Euro mehr operativem Ergebnis als bisher.

Der Nettogewinn sank im zweiten Quartal um 69 Prozent auf 918 Millionen Euro. Das lag insbesondere am milliardenschweren Sonderertrag aus dem Verkauf der ehemaligen US-Tochter Qualtrics ein Jahr zuvor.

SAP will noch mehr Stellen streichen und damit künftig mehr sparen

Europas größter Softwarehersteller SAP weitet sein Stellenabbauprogramm wegen der Annahmebereitschaft vieler Beschäftigter aus und will daher ab dem kommenden Jahr die Kosten stärker senken. Statt 8.000 Stellen sollen nun 9.000 bis 10.000 der derzeitigen Jobs abgebaut werden, wie die Walldorfer am Montagabend nach US-Börsenschluss mitteilten. In der Folge hebt SAP die Prognose für das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) für das kommende Jahr um 0,2 Milliarden Euro und will 2025 dann operativ rund 10,2 Milliarden Euro verdienen. Bisher hatte SAP den Kosteneffekt des Stellenabbaus auf rund 500 Millionen Euro beziffert. Um mehr Stellen abbauen zu können, legte SAP im zweiten Quartal zusätzliche 0,6 Milliarden Euro zurück.

Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte das Management, die Umsatzaussichten für 2025 bleiben ebenfalls unverändert.

Im nachbörslichen Montagshandel an der NYSE zeigen sich die SAP-ADRs zeitweise 2,76 Prozent im Plus bei 206,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at / dpa-AFX