SAP mit weiteren Schritten zum Ausstieg aus Russland-Geschäft

FRANKFURT (Dow Jones)--SAP will sein Geschäft in Russland weiter runterfahren. So sollen Support und Wartung der sogenannten On-Premise-Produkte, die auf Systemen dortiger Kunden laufen, eingestellt werden. Für die Umsetzung würden derzeit "verschiedene Optionen" geprüft, kündigte der Softwarekonzern an. Den "rechtlichen Verpflichtungen gegenüber nicht-sanktionierten Kunden" will SAP aber in jedem Fall weiter nachkommen. Bestandskunden in Russland könnten zudem ihre Produkte unabhängig von Entscheidungen von SAP weiter nutzen.

Zum Cloud-Geschäft, das derzeit eingestellt werde, betont das Unternehmen, dass "die Daten in den Rechenzentren den Kunden gehören, nicht der SAP". Nicht-sanktionierte Unternehmen in Russland habe man vor die Wahl gestellt, ihre Daten löschen zu lassen, in Eigenregie zu übernehmen oder in ein Rechenzentrum außerhalb Russlands zu überführen. Verträge von Firmen, die sich für die Migration entschieden haben, werden "nach Ablauf der aktuellen Abonnementlaufzeit" nicht verlängert, heißt es in der SAP-Mitteilung.

April 19, 2022