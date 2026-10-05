PTC Aktie
WKN DE: A1H9GN / ISIN: US69370C1009
|Software-Sektor im Fokus
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05.10.2026 09:54:00
SAP, Nemetschek & Co. im Fokus: PTC-Übernahme durch Schneider beflügelt Fantasie bei Software-Aktien
Im DAX gewannen SAP 0,9 Prozent, im MDAX lagen Nemetschek mit plus 2,8 Prozent an der Spitze. Im SDAX führten die Aktien von TeamViewer mit plus 3,8 Prozent ebenfalls das Feld an.
Die Kaufofferte der Franzosen von 205 US-Dollar je Aktie des Software-Entwicklers bedeute eine Prämie von 42 Prozent auf den Schlusskurs am Freitag sowie von 46 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittspreis der vergangenen 30 Tage, schrieb Lucas Ferhani von Jefferies. Der Kaufpreis bewerte das US-Unternehmen mit dem 21-Fachen des für 2027 erwarteten operativen Gewinns (Ebita) vor Synergien.
Das kam bei den Aktionären von Schneider Electric nicht gut an, die Anteilscheine büßten 7,4 Prozent ein. PTC schnellten dagegen auf der Handelsplattform Tradegate um 37,5 Prozent nach oben auf umgerechnet rund 198 Dollar.
/bek/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
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