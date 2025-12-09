SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|
09.12.2025 09:09:00
SAP-Patchday: 14 Sicherheitswarnungen zum Jahresende
Zum letzten Patchday des Jahres hat SAP 14 Sicherheitsnotizen veröffentlicht. Aktualisierungen dichten die zugehörigen Schwachstellen ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
