SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
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09.06.2026 13:44:00
SAP-Patchday: Kritische Lücken in SAP NetWeaver und weitere Schwachstellen
Zum Juni-Patchday kümmert sich SAP um 15 neue Schwachstellen in mehreren Produkten. Gleich drei kritische betreffen NetWeaver.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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