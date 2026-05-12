SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
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12.05.2026 13:46:00
SAP-Patchday: Kritische Sicherheitslücken erlauben unbefugte Anmeldung
SAP kümmert sich im Mai um 15 neue Sicherheitslücken. Zwei gelten als kritisch und erlauben die unbefugte Anmeldung oder SQL-Injection.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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