SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|
14.07.2026 10:55:00
SAP-Patchday: Teils kritische Sicherheitslücken in mehreren Produkten gefixt
Im Juli verarzten die Programmierer von SAP 16 teils kritische Sicherheitslücken in mehreren Produkten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu SAP SE
|
09:29
|Verluste in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
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09:29
|Schwacher Handel: STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
13.07.26
|XETRA-Handel: TecDAX zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
|
13.07.26
|Schwacher Handel: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
13.07.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
13.07.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
13.07.26
|Minuszeichen in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|13.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|SAP Buy
|UBS AG
|13.07.26
|SAP Buy
|UBS AG
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.06.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|SAP Buy
|UBS AG
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|02.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|138,00
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