SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|
13.01.2026 11:35:00
SAP-Patchday: Vier kritische Schwachstellen am Januar-Patchday behandelt
SAP geht am Januar-Patchday 17 Sicherheitslücken an. Vier davon gelten als kritisches Sicherheitsrisiko.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
