SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
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10.11.2026 14:33:00
SAP-Patchday bringt Korrekturen für Codeschmuggel-Lücken
Der November-Patchday bei SAP stopft Code-Injection- und Speicherkorrumpierungslücken. Neun Sicherheitslecks gelten als kritisch.
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