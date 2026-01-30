SAP SE ADR Cert Deposito Arg Repr 03333 ADRs stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SAP SE ADR Cert Deposito Arg Repr 03333 ADRs hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 880,85 ARS gegenüber 486,76 ARS im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 16 198,02 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE ADR Cert Deposito Arg Repr 03333 ADRs 9 997,06 Milliarden ARS umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2942,04 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatte SAP SE ADR Cert Deposito Arg Repr 03333 ADRs ein EPS von 884,74 ARS je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 51 725,10 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 33 850,53 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at