SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Aktie auf dem Prüfstand 30.01.2026 15:58:47

SAP SE-Aktie-Analyse: Barclays Capital bewertet mit Overweight

SAP SE-Aktie-Analyse: Barclays Capital bewertet mit Overweight

Barclays Capital hat eine eingehende Prüfung der SAP SE-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für SAP nach Zahlen zum vierten Quartal von 270 auf 240 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Etwas schwächere Fundamentaldaten gingen bei dem Softwarekonzern einher mit dem schwächeren Branchenumfeld, schrieb Sven Merkt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Kursreaktion am Berichtstag sei heftig gewesen, aber es sei schwierig, gegen die negative Dynamik anzukämpfen. Er hält aber schon viel für eingepreist.

Aktienbewertung im Detail: Die SAP SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 15:42 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,9 Prozent auf 171,10 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 40,27 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 269 321 SAP SE-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 17,9 Prozent. Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte SAP SE am 23.04.2026 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 18:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com,Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

mehr Nachrichten

Analysen zu SAP SE

mehr Analysen
30.01.26 SAP Overweight Barclays Capital
30.01.26 SAP Buy Deutsche Bank AG
30.01.26 SAP Buy UBS AG
30.01.26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.01.26 SAP Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SAP SE 170,02 1,66% SAP SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:47 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
19:43 KW 5: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
17:04 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
30.01.26 Januar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen