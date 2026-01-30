SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Aktie auf dem Prüfstand
|
30.01.2026 15:58:47
SAP SE-Aktie-Analyse: Barclays Capital bewertet mit Overweight
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für SAP nach Zahlen zum vierten Quartal von 270 auf 240 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Etwas schwächere Fundamentaldaten gingen bei dem Softwarekonzern einher mit dem schwächeren Branchenumfeld, schrieb Sven Merkt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Kursreaktion am Berichtstag sei heftig gewesen, aber es sei schwierig, gegen die negative Dynamik anzukämpfen. Er hält aber schon viel für eingepreist.
Aktienbewertung im Detail: Die SAP SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Aktie notierte um 15:42 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,9 Prozent auf 171,10 EUR zu. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 40,27 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 269 321 SAP SE-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 17,9 Prozent. Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte SAP SE am 23.04.2026 präsentieren.
LONDON (dpa-AFX Analyser)
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 18:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
