SAP SE-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Johannes Schaller sprach am Freitag mit Blick auf die Ergebnisse von einem "Quartal der Erleichterung". Der Jahresauftakt sei besser als befürchtet gewesen. Alle Augen richteten sich nun auf die Sapphire-Messe Mitte Mai.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die SAP SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie legte um 09:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 6,3 Prozent auf 149,62 EUR zu. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 33,67 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 797 496 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 28,2 Prozent. Die SAP SE-Bilanz für Q2 2026 wird am 23.07.2026 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 04:38 / GMT





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