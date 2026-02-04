SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Aktienanalyse
|
04.02.2026 17:07:47
SAP SE-Aktie: Buy-Bewertung durch Goldman Sachs Group Inc.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für SAP nach der Zahlenvorlage zum vierten Quartal 2025 von 320 auf 260 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde zugleich mit "Buy" bestätigt. Analyst Mohammed Moawalla bleibt laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie trotz aller Sorgen über das langfristige Wachstum wegen einer möglichen Verdrängung etablierter Softwareanbieter durch agentische KI zuversichtlich für SAP. Das Business-Data-Cloud-Angebot in Verbindung mit einem erheblichen, bisher unerschlossenen Potenzial für angrenzende Anwendungen über ERP hinaus biete dem größten europäischen Softwareanbieter "ein erhebliches Monetarisierungspotenzial", schrieb er.
Aktienanalyse online: Die SAP SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:51 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 166,20 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 56,44 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4 699 589 SAP SE-Aktien umgesetzt. Die Aktie fiel auf Jahressicht 2026 um 20,2 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2026 erfolgen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
