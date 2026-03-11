SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Aktie bewertet
|
11.03.2026 09:30:09
SAP SE-Aktie: Buy-Bewertung durch UBS AG
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP nach einer Mitteilung des Software-Herstellers mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Das Wachstum im Cloud- und Software-Geschäft liege über Plan, schrieb Michael Briest am Dienstagabend.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die SAP SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die SAP SE-Aktie musste um 09:14 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 166,08 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 23,43 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 171 505 SAP SE-Aktien. Das Papier sank seit Beginn des Jahres 2026 um 20,3 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte SAP SE am 23.04.2026 präsentieren.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:07 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu SAP SE
Analysen zu SAP SE
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|28.01.25
|SAP Halten
|DZ BANK
|28.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|10.01.25
|SAP Hold
|Warburg Research
|22.10.24
|SAP Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|165,36
|-2,60%
