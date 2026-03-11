SAP SE-Aktie: Buy-Bewertung durch UBS AG

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP nach einer Mitteilung des Software-Herstellers mit einem Kursziel von 205 Euro auf "Buy" belassen. Das Wachstum im Cloud- und Software-Geschäft liege über Plan, schrieb Michael Briest am Dienstagabend.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die SAP SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die SAP SE-Aktie musste um 09:14 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 166,08 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 23,43 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 171 505 SAP SE-Aktien. Das Papier sank seit Beginn des Jahres 2026 um 20,3 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte SAP SE am 23.04.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 18:07 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



