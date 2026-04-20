SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
20.04.2026 10:52:47
SAP SE-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAP von 220 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kurse in der Softwarebranche hätten sich in Europa wie auch global zuletzt etwas erholt, schrieb Analyst Johannes Schaller in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er sieht das als Reaktion auf die sehr pessimistische Positionierung zu Beginn der Berichtssaison. Möglicherweise sei die Erholung aber nur die Ruhe vor dem nächsten Sturm. Er bleibt jedenfalls selektiv und vorsichtig. Die klassischen Softwarekonzerne müssten sich weiterhin neu erfinden.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der SAP SE-Aktie zur Zeit der Analyse
Die SAP SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 10:36 Uhr um 3,9 Prozent auf 150,12 EUR nach. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 33,23 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wechselten 395 792 SAP SE-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 ging es für die Aktie um 27,9 Prozent abwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte SAP SE am 23.04.2026 vorlegen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu SAP SE
|10:03
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.04.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
