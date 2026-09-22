SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|Bewertung im Blick
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22.09.2026 10:34:47
SAP SE-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Neutral
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Neutral" belassen. Die Messlatte liege wegen des zuletzt gestiegenen Aktienkurses wieder höher, schrieb Toby Ogg in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Ergebnisse erwartet er mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die SAP SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die SAP SE-Aktie konnte um 10:18 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 183,34 EUR. Also hat die Aktie noch einen Abstiegsspielraum von 4,55 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 140 993 SAP SE-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2026 um 10,5 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2026 erfolgen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 19:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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