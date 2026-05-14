SAP SE-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Buy

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP mit Blick auf die Sapphire-Entwicklerkonferenz des Software-Konzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Dies geht aus einer Studie von Michael Briest vom Donnerstag hervor.

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Um 11:33 Uhr wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 137,84 EUR nach oben. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 48,72 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 299 281 SAP SE-Aktien den Besitzer. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2026 32,7 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von SAP SE wird am 23.07.2026 gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 05:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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