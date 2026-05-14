SAP Aktie

SAP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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Einstufung im Blick 14.05.2026 11:49:47

SAP SE-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Buy

SAP SE-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Buy

UBS AG hat eine umfassende Prüfung der SAP SE-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP mit Blick auf die Sapphire-Entwicklerkonferenz des Software-Konzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Dies geht aus einer Studie von Michael Briest vom Donnerstag hervor.

Aktienanalyse online: Die SAP SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 11:33 Uhr wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 137,84 EUR nach oben. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 48,72 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 299 281 SAP SE-Aktien den Besitzer. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2026 32,7 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von SAP SE wird am 23.07.2026 gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 05:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: istock/kryczka,nitpicker / Shutterstock.com

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