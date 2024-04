SAP SE-Analyse: Add-Bewertung von Baader Bank für SAP SE-Aktie

Die Baader Bank hat das Kursziel für SAP nach Zahlen von 175 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Analyst Knut Woller verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf das gesunde Wachstum des Softwarekonzerns und die anhaltende Margendynamik. Daher hob er seine Schätzungen bis 2026 an und liege beim Umsatz nun über dem Analystendurchschnitt, beim Ergebnis je Aktie aber darunter.

Um 13:18 Uhr wies die SAP SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 175,84 EUR nach oben. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 10,90 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 671 731 SAP SE-Aktien. Seit Jahresbeginn 2024 legte der Anteilsschein um 26,1 Prozent zu. Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.07.2024 veröffentlicht.

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2024 / 07:46 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.