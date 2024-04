SAP SE-Analyse: Overweight-Bewertung für SAP SE-Aktie von Barclays Capital

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für SAP von 175 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das neue Kursziel reflektiere seine optimistischeren mittelfristigen Umsatzwachstums- und Gewinnprognosen, schrieb Analyst James Goodman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. SAP sei angesichts der weltweiten Neubewertung der Technologiebranche attraktiv bewertet.

Aktienauswertung: Die SAP SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:17 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 179,14 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 11,64 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 168 395 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für das SAP SE-Papier um 28,4 Prozent aufwärts. SAP SE wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 22.04.2024 vorlegen.

