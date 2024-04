SAP SE-Analyse: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die SAP SE-Aktie

Die SAP SE-Aktie wurde von Goldman Sachs Group Inc. genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für SAP nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla rechnet in seinem ersten Kommentar mit einer positiven Kursreaktion nach der jüngsten Korrektur. Die Kernpunkte der Anlagestory der Walldorfer seien intakt.

Die Aktie legte um 08:02 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 1,7 Prozent auf 170,70 EUR zu. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 23,02 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1 240 Aktien. Seit Jahresanfang 2024 legte das Papier um 22,3 Prozent zu. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.07.2024 erfolgen.

