SAP SE-Analyse: UBS AG verleiht SAP SE-Aktie Buy in jüngster Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 191 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Michael Briest in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die jährliche Sapphire-Messe der Walldorfer Anfang Juni. Für Anleger sei dies oft ein Kurstreiber, beispielsweise wegen möglicher Produktpräsentationen oder einem Stimmungsbild der Kunden. Vom Auftritt des Finanzchefs Dominik Asam erwartet sich Briest keinen merklich detaillierteren Einblick in die Planung ab 2025. Auf der Messe dürfte jedoch generell Optimismus bezüglich der S/4 Hana-Transformation zum Ausdruck kommen.

Aktienbewertung im Detail: Die SAP SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 08:11 Uhr fiel die SAP SE-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 179,50 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 6,41 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wechselten 246 SAP SE-Aktien den Besitzer. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2024 um 30,2 Prozent nach oben. Am 22.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden.

