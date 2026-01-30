SAP SE: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SAP SE hat am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,58 EUR, nach 1,37 EUR im Vorjahresvergleich.

SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,68 Milliarden EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,38 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,51 EUR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 9,75 Milliarden EUR geschätzt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 6,28 EUR. Im Vorjahr waren 2,68 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 36,80 Milliarden EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 34,18 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 6,05 EUR je Aktie sowie einen Umsatz von 36,91 Milliarden EUR ausgegeben.

Redaktion finanzen.at