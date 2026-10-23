SAP SE gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SAP SE hat am 21.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 1,96 EUR. Im letzten Jahr hatte SAP SE einen Gewinn von 1,72 EUR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,27 Milliarden EUR, während im Vorjahreszeitraum 9,08 Milliarden EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at