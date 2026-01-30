|
SAP SE (spons ADRs) präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
SAP SE (spons ADRs) lud am 29.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,84 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,46 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,27 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,00 Milliarden USD in den Büchern standen.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 7,09 USD gegenüber 2,90 USD im Vorjahr.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 41,53 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 36,97 Milliarden USD in den Büchern standen.
