SAP SE (spons ADRs) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SAP SE (spons ADRs) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 2,25 USD. Im letzten Jahr hatte SAP SE (spons ADRs) einen Gewinn von 2,01 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 11,82 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,61 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at