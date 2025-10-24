SAP SE zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SAP SE hat am 22.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,72 EUR, nach 1,25 EUR im Vorjahresvergleich.

SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,08 Milliarden EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,47 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at