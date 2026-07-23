SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|
23.07.2026 22:30:38
SAP senkt Ausblick für operativen Gewinn wegen Zukäufen - Wachstum aber stark
WALLDORF (dpa-AFX) - Europas größter Softwarehersteller SAP (SAP SE) stutzt wegen zweier Zukäufe seinen Ausblick für das operative Ergebnis 2026. So gehen die Walldorfer beim um Sondereffekte bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern währungsbereinigt nur noch von einem Wachstum zwischen 13 und 17 Prozent aus, wie sie am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss mitteilten. SAP-Chef Christian Klein hatte zuvor noch 14 bis 18 Prozent anvisiert.
Im zweiten Quartal blieb SAP bei der Kennzahl zudem hinter den Erwartungen zurück. Das Management begründete die gesenkte Prognose mit den nun abgeschlossenen Zukäufen von Dremio und Prior Labs. Beim Wachstum des Cloud-Vertragsbestands für die kommenden zwölf Monate konnte SAP aber stärker zulegen als gedacht. Die in New York gehandelten Aktienhinterlegungsscheine zogen nachbörslich um 6 Prozent an.
Der Gesamtumsatz legte im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 9 Prozent auf 9,88 Milliarden Euro zu. Darunter zog der Cloudumsatz unerwartet kräftig um 22 Prozent an. Das bereinigte operative Ergebnis stieg um 7 Prozent auf 2,74 Milliarden Euro und damit weniger stark als erwartet. Unter dem Strich machte SAP mit 2,21 Milliarden Euro gut ein Viertel mehr Gewinn als ein Jahr zuvor./men/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SAP SE
|
24.07.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
24.07.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
24.07.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
24.07.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
24.07.26
|Handel in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
24.07.26